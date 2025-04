Vor kurzer Zeit wurden die Spundwände in den Boden gerammt, jetzt ist schon die Verbindung der Seitenteile der neuen Bahnhofsbrücke da. Das große Vorhaben in Dausenau macht damit einen weiteren Schritt in Richtung Fertigstellung.

Sehr zügig geht es in Dausenau mit dem Neubau der Bahnhofsbrücke voran. Inzwischen hat ein großer Kran das Verbindungsstück an Ort und Stelle gebracht, das die beiden Zufahrten miteinander vereint. Damit ist die Brücke noch nicht fertig, aber der künftige Überweg über die Gleise ist bereits eingerichtet.

Vor wenigen Tagen wurde dieser wichtige Schritt angekündigt, nun ist er bereits vollzogen worden. Nach dem Einrammen der Spundwände sind diese zum Teil verfüllt worden und stellen die Basis für die künftige Brücke dar. Die Gesamtkonstruktion ist nötig geworden, weil die Bestandsbrücke nicht mehr die neueste ist. Auf ihr sollen voraussichtlich Fußgänger und Radfahrer über die Bahngleise gelangen. Der Autoverkehr wird über die neue Anlage rollen, die neben dem Altbau in Richtung Nassau entsteht. Für den Bau zuständig ist die Arbeitsgemeinschaft der Firmen Meyer und Koch.

i Mit einem gewaltigen Mobilkran ist das Verbindungsstück für die neue Bahnhofsbrücke montiert worden. Andreas Galonska

Dank der Sperrung des Zugverkehrs zwischen Bad Ems und Nassau wegen der Arbeiten am Emser Bahnhof und an den Vorlandbrücken in Nassau konnte in Dausenau ohne Schwierigkeiten an der neuen Brücke gearbeitet werden. Zum Einbau der Spundwände war bereits schweres Gerät im Einsatz. Für das Einheben des Fertigteils musste ein großer Kran anrollen, der das Verbindungsstück eingehoben hat. Nach dem Einbau werden weitere Betonarbeiten folgen. Danach geht es um den Bau von Bewehrungen und Abdichtungen auf dem Überbau. Außerdem sollen die Kappen bewehrt, verschalt und betoniert werden. Hinzu kommt eine Gussasphaltschicht, die in die neue Fahrbahn eingebaut wird.

Die restlichen Arbeiten an der neuen Bahnhofsbrücke dürften sich bis zum September hinziehen. Das gesamte Vorhaben, das die Ortsgemeinde Dausenau schon seit Jahren verfolgt, liegt bislang gut im Zeitplan, die Bauzeit von rund 35 Wochen wird wohl eingehalten werden. Die Kosten für das Bauprojekt liegen bei rund 1,9 Millionen Euro brutto, von denen 1,2 Millionen auf den Brücken- und 0,5 Millionen auf den Straßenbau entfallen.