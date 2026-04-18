In der Nassauer Innenstadt ist die neue Tourist-Info feierlich eröffnet worden. Alle Verantwortlichen lobten dabei den zentralen Standort, der für eine bessere Erreichbarkeit sorgen soll.
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Hochbetrieb am Amtsplatz in Nassau: Dort wurde die neue Tourist-Info feierlich eröffnet. Mit dem Umzug vom Leifheit-Kulturhaus zu dem zentralen Platz der Stadt erhofft man sich eine bessere Sichtbarkeit für die Touristen.„Das ist ein großer Gewinn für die Nassauer Innenstadt“, lobte Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und Vorsitzender des Tourismusvereins.