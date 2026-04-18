Treffpunkt in Innenstadt
Neue Tourist-Info mitten in Nassau eröffnet
Über die Eröffnung der neuen Nassauer Tourist-Info freuten sich Uwe Bruchhäuser (links), Steffi Zurmühlen (3. von links), Manuel
Über die Eröffnung der neuen Nassauer Tourist-Info freuten sich Uwe Bruchhäuser (links), Steffi Zurmühlen (3. von links), Manuel Liguori (rechts), Achim Deusner (2. von rechts) und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Touristikbüros.
Andreas Galonska

In der Nassauer Innenstadt ist die neue Tourist-Info feierlich eröffnet worden. Alle Verantwortlichen lobten dabei den zentralen Standort, der für eine bessere Erreichbarkeit sorgen soll.

Lesezeit 2 Minuten
Hochbetrieb am Amtsplatz in Nassau: Dort wurde die neue Tourist-Info feierlich eröffnet. Mit dem Umzug vom Leifheit-Kulturhaus zu dem zentralen Platz der Stadt erhofft man sich eine bessere Sichtbarkeit für die Touristen.„Das ist ein großer Gewinn für die Nassauer Innenstadt“, lobte Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und Vorsitzender des Tourismusvereins.

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