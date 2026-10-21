Unsere Gesellschaft wird immer älter, entsprechend verändern sich auch die Nöte im Gesundheitswesen. Für die Versorgung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rhein-Lahn-Kreis wird das Angebot im kommenden Jahr ausgeweitet.
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Neuigkeiten vom Lahnsteiner St. Elisabeth: Das ehemalige Krankenhaus, das seit dem 1. März 2024 von den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT) betrieben wird, ist für die psychiatrische Pflichtversorgung des Rhein-Lahn-Kreises verantwortlich. Wie die Barmherzigen Brüder nun mitteilen, wird die Psychiatrie ausgebaut, im kommenden Jahr soll eine komplette Station hinzukommen.