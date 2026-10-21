Träger investiert Neue Station für das St. Elisabeth Lahnstein Tobias Lui 21.10.2026, 13:59 Uhr

i In dem ehemaligen Krankenhaus in der Ostallee tut sich etwas: Wie die Barmherzigen Brüder ankündigen, gibt es im neuen Jahr 20 zusätzliche Plätze in der Psychiatrie. Tobias Lui

Unsere Gesellschaft wird immer älter, entsprechend verändern sich auch die Nöte im Gesundheitswesen. Für die Versorgung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rhein-Lahn-Kreis wird das Angebot im kommenden Jahr ausgeweitet.

Neuigkeiten vom Lahnsteiner St. Elisabeth: Das ehemalige Krankenhaus, das seit dem 1. März 2024 von den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT) betrieben wird, ist für die psychiatrische Pflichtversorgung des Rhein-Lahn-Kreises verantwortlich. Wie die Barmherzigen Brüder nun mitteilen, wird die Psychiatrie ausgebaut, im kommenden Jahr soll eine komplette Station hinzukommen.







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