Mehr als 40 Männer und Frauen Neue Sanitätsoffiziere erhalten in Diez ihr Patent Rolf-Peter Kahl 25.06.2026, 16:00 Uhr

i Generalarzt Grüne und der Landtagsabgeordnete Christian Wendel überreichen den frisch beförderten Offizieren ihre Ernennungsurkunden. Rolf-Peter Kahl

Im Diezer Schloss Oranienstein wurde es vor Kurzem feierlich: 46 junge Sanitätsoffizier-Anwärter wurden zum Leutnant befördert. Mit dabei war auch der hessische Landtagsabgeordnete Christian Wendel, der den jungen Leuten ein großes Lob aussprach.

Am vergangenen Dienstag, 23. Juni, wurde im Rahmen eines feierlichen Appells der Offiziersnachwuchs aus dem unterstellten Bereich des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung (Kdo Reg San Ustg) im Diezer Schloss Oranienstein zentral befördert.







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