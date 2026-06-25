Mehr als 40 Männer und Frauen
Neue Sanitätsoffiziere erhalten in Diez ihr Patent
Generalarzt Grüne und der Landtagsabgeordnete Christian Wendel überreichen den frisch beförderten Offizieren ihre Ernennungsurku
Generalarzt Grüne und der Landtagsabgeordnete Christian Wendel überreichen den frisch beförderten Offizieren ihre Ernennungsurkunden.
Rolf-Peter Kahl

Im Diezer Schloss Oranienstein wurde es vor Kurzem feierlich: 46 junge Sanitätsoffizier-Anwärter wurden zum Leutnant befördert. Mit dabei war auch der hessische Landtagsabgeordnete Christian Wendel, der den jungen Leuten ein großes Lob aussprach.

Lesezeit 2 Minuten
Am vergangenen Dienstag, 23. Juni, wurde im Rahmen eines feierlichen Appells der Offiziersnachwuchs aus dem unterstellten Bereich des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung (Kdo Reg San Ustg) im Diezer Schloss Oranienstein zentral befördert.

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