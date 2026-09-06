2027 muss die Lehner Kirmes wegen der Buga-Bauarbeiten umziehen. In diesem Jahr findet sie noch einmal im Weindorf an der Lahn statt. Hunderte wohnten dort am Samstagabend einer besonderen Tradition bei: Die neue Rhein-Lahn-Nixe wurde präsentiert.
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Die Stadt Lahnstein hat eine neue Repräsentantin: Im Rahmen der Lehner Kirmes in Niederlahnstein wurde am Samstagabend die neue Rhein-Lahn-Nixe der Öffentlichkeit präsentiert. Neptun hob Ida Maria Scheid aus den Fluten der Lahn, sie wird als Ida Maria I.