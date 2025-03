Der Kran ist nicht zu übersehen: Diese Woche geht es los mit der Erweiterung der Pestalozzischule. Errichtet wird ein zweistöckiger Pavillon auf dem Schulhof. Dieser soll solange als Brückenlösung dienen, bis die Schule in etwa sieben Jahren in einen Neubau am Schläferweg umziehen kann. Inzwischen sind jedoch die Kosten für den Pavillon von einst im Haushalt eingeplanten 580.000 Euro auf 1.450.113,81 Euro angestiegen. Eine Nachricht, die bereits im März vergangenen Jahres für Diskussionen im Rat der Verbandsgemeinde (VG) gesorgt hatte.

„Die Anmeldungen für eine Ganztagsbetreuung liegen über 100 Prozent der Aufnahmekapazität.“

Mit dem gesetzlich verankerten Ausbau der Ganztagsbetreuung steigt laut Verwaltung auch der Bedarf an der Diezer Pestalozzischule.

Nötig werden Zwischenlösung und Neubau, weil die Pestalozzischule als offenbar eines der ältesten Schulgebäude im Rhein-Lahn-Kreis zu alt und zu klein geworden ist. Die aktuelle Mängelliste ist lang: So stellte sich zum Beispiel im Rahmen des aktualisierten Schulentwicklungsplans heraus, dass die pädagogische Gesamtfläche der Schule mit 1021 Quadratmetern weit unter den inzwischen empfohlenen 1580 bis 1900 Quadratmetern liegt. Mit der Folge, dass im neuen Pavillon anstatt der ursprünglich geplanten zwei Klassenräume nun drei Klassenräume mit drei kleineren Förderräumen entstehen sollen. Dabei bleibt es aber nicht, denn auch eine neue Küche und Mensa werden benötigt. Denn diese waren bisher im Keller der Schule untergebracht, wo das warme Essen zusammen mit der vorhandenen Bausubstanz für eine höhere Luftfeuchtigkeit und damit auch für Schimmel- und Sporenbildung sorgte.

Mehr als 870.000 Euro Mehrausgaben

Ein weiterer Grund für den gestiegenen Platzbedarf ist der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dieser startet ab dem Schuljahr 2026 mit den ersten Klassenstufen und wird bis 2029 auf alle Stufen ausgedehnt. Und schon jetzt ist das Interesse groß: „Die Anmeldungen für eine Ganztagsbetreuung liegen über 100 Prozent der Aufnahmekapazität“, schreibt die Verwaltung. „Die Schülerzahlen liegen weiterhin konstant bei rund 300 Kindern“, so die Schätzung. Wegen der zweigeschossigen Ausführung des Pavillons und der Brandschutzbestimmungen sind auch noch Treppenanlagen notwendig, welche die Kosten weiter erhöhen. Die Differenz von 870.113,81 Euro zwischen dem ursprünglichen Haushaltsansatz und der neuen Kostenschätzung wurde als überplanmäßige Ausgabe vom VG-Rat genehmigt. Die Finanzierung erfolgt über die Einheitskasse Rheinland-Pfalz, sodass laut Beschlussvorlage keine erhöhte Kreditaufnahme notwendig ist.

i Ein Blick in einen der Container, die zum neuen Schulpavillon zusammengefügt werden. VG Diez/Oliver Schäffer

Der Vorlage beigefügt war auch eine detaillierte Kostenschätzung. Darin hatte der mit den Planungen beauftragte Diplomingenieur Michael Kürzinger akribisch die verschiedenen Leistungen rund um den Pavillonbau auf dem Schulhof aufgeführt. Für das Aufstellen der Container veranschlagte er demnach 824.550 Euro. Hinzu kamen Heizung und Lüftung (55.000 Euro), Treppenaufgang, Geländer und Vordach (76.750 Euro) sowie die Küche für 25.000 Euro. Erdbauarbeiten (24.585 Euro), Fundamente (21.970 Euro), Spielgeräte und Ausstattung (20.000 Euro) sowie zahlreiche weitere Maßnahmen addierten sich schließlich auf die bereits genannten 1.450.113,81 Euro.

Kauf neuer Schulmöbel ebenfalls beschlossen

Zusätzlich zur Errichtung des Pavillons wurde auch noch der Austausch der Schulmöbel ins Auge gefasst. „Für den Rhein-Lahn-Kreis stehen hier Fördermittel von insgesamt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung, die entsprechend verteilt werden können“, hieß es im VG-Rat. „Allerdings beträgt die Zweckbindungsfrist der Fördermittel 20 Jahre“, so die Einschränkung. Mitte Oktober wurde der Auftrag zur Beschaffung von Mobiliar für die Mensa und die drei Klassenräume des Pavillons an den wirtschaftlich günstigsten Bieter vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG aus Tauberbischofsheim mit einem Angebot in Höhe von 103.962,09 Euro.