Der Neumarkt in der Innenstadt soll sechs neue Mülleimer bekommen. Das allein ist nicht ungewöhnlich, der Preis hingegen schon: Sie werden nach Angaben der Stadt zusammen mehr als 49.000 Euro kosten, 8200 Euro pro Stück. Sie sollen im August aufgestellt werden. Dann sollen auch die beiden Pavillons eröffnet werden, die derzeit modernisiert werden; in dem einen wird es ein öffentliches WC geben, im anderen einen Imbiss.

Die Mülleimer sind aus drei Gründen so teuer: Sie pressen den eingeworfenen Müll zusammen, weshalb nach Angaben der Stadt die fünf- bis siebenfache Menge an Unrat aufgenommen werden kann. Sie zeigen dem Betriebshof digital an, wenn sie voll sind und geleert werden müssen. Und die Klappe schließt sich selbstständig nach jedem Einwurf, was Insekten fernhält und die Geruchsbelästigung eindämmt. Die Stadt setzt bereits seit dem Jahr 2022 auf diese neuen Mülleimer, vor drei Jahren waren die ersten beiden Exemplare angeschafft worden, inzwischen sind es acht, mit denen auf dem Neumarkt wären es insgesamt 14.

Neumarkt kostet insgesamt rund 2,6 Millionen Euro

Die ersten Mülleimer waren in der Anschaffung jedoch um einiges günstiger. „Die ersten fünf Modelle wurden zu einem Sonderpreis (5200 Euro je Stück) erworben, da sie kurz auf der Expo in Dubai gestanden haben“, teilt die Sprecherin der Stadt, Stefanie Kesper-Süß, mit; mit Expo ist die Weltausstellung gemeint. „Drei weitere wurden ebenfalls von der Expo noch nachgekauft, zu rund 5500 Euro je Stück.“ Aktuell würden die Kosten bei rund 8200 Euro je Stück liegen, was dem Neupreis entspreche. „Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht“, erklärt die Sprecherin. Die digitale Überwachung und das integrierte Presswerk funktionierten gut.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die neuen Mülleimer in der Altstadt auch von Anwohnern genutzt worden sind, die dort einen Teil ihres Hausmülls entsorgt haben. Die Stadt hatte Ende 2024 auf Anfrage dieser Zeitung auf dieses erstaunliche Phänomen hingewiesen. Der Effekt, mehr Platz zu haben für den Müll den Passanten produzieren, kann so auch schnell verpuffen.

Vor rund drei Jahren hatte die Stadt die Anschaffung der ersten Müllbehälter dieser Art damit begründet, dass die bis dahin genutzten Abfallbehälter in der Innenstadt „bis zu drei Mal am Tag“ geleert werden müssten, „um der Flut an weggeworfenen Verpackungen, Getränkebehältern und mehr gerecht zu werden“. Selbst das habe oftmals nicht ausgereicht, der Müll sei dann einfach neben die vollen Behälter gestellt worden. Weil „ein noch höherer Zeitaufwand bei der Stadtreinigung“ nicht möglich sei, „brauchen wir daher andere Lösungen“, hatte die Stadt im Juli 2022 den Ersten Stadtrat Michael Stanke (CDU) zitiert.

Vor drei Jahren wurden die ersten Mülleimer aufgestellt

Der hohe Anschaffungspreis überrascht nicht, wenn man sich die generelle Kostenentwicklung auf dem Neumarkt anschaut. Wobei die Stadt vor Kurzem öffentlich betont hatte, die neue Mülleimer wären unabhängig von der Neugestaltung des Neumarkts angeschafft worden. Alles, was die Stadt auf dem wichtigsten Platz in der Innenstadt investiert hat, war bislang teuer, und zwar sehr viel teurer als gedacht, insgesamt rund 2,6 Millionen Euro; davon entfällt allein die Hälfte auf die Modernisierung der Pavillons. Dank einer Förderung liegen die von der Stadt zu tragenden Kosten rund 800.000 Euro niedriger.