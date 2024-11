Kopfschütteln in Schiesheim Neue Linde soll wieder entfernt werden 16.11.2024, 06:00 Uhr

i Der Baum des "Anstoßes": Jahrzehntelang prägt eine Linde die Ortseinfahrt in die Schiesheimer Lindenstraße. Im Zuge der Sanierung der Straße musste der alte Baum entfernt werden, eine neue Linde wurde gepflanzt. Die soll nun umgepflanzt werden. Foto: Uli Pohl Uli Pohl

Es ist eine Situation, die bei vielen Schiesheimer Bürgern auf Unverständnis stößt. Die Ersatzpflanzung für die alte Linde am Ortseingang soll aus Gründen der Verkehrssicherheit wieder entfernt werden.

Die neu gepflanzte Linde am Ortseingang in Schiesheim soll nach einer Aufforderung durch den Landesbetrieb Mobilität in Diez (LBM) wieder entfernt werden. Die Linde beschäftigt die Behörden bereits seit der Sanierung der Lindenstraße im Jahr 2021. Die Entscheidung stößt in Schiesheim jedoch weiterhin auf großes Unverständnis.

