Bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings Katzenelnbogen stand die Wahl des neuen Vorstands im Mittelpunkt. Außerdem wurde auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jagdjahres zurückgeblickt. Ein weiteres Thema war der Wolf im Rhein-Lahn-Kreis.
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Der Hegering Katzenelnbogen steht bald unter neuer Führung. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Alexander Kenke aus Ergeshausen zum neuen Hegeringleiter gewählt. Er folgt zum 1. April auf Thomas Regge, der das Amt nach vier Jahren in jüngere Hände übergeben möchte, um den Generationenwechsel einzuleiten.