Wahl des Vorstands
Neue Leitung für Hegering Katzenelnbogen 
Nach vier Jahren im Amt übergab (von links) Thomas Regge die Leitung des Hegerings Katzenelnbogen an seinen Nachfolger Alexander
Nach vier Jahren im Amt übergab (von links) Thomas Regge die Leitung des Hegerings Katzenelnbogen an seinen Nachfolger Alexander Kenke. Ihm stehen Alexander Schmidt und Daniel Gemmer als stellvertretende Hegeringleiter zur Seite.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Bei der Jahreshauptversammlung des Hegerings Katzenelnbogen stand die Wahl des neuen Vorstands im Mittelpunkt. Außerdem wurde auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jagdjahres zurückgeblickt. Ein weiteres Thema war der Wolf im Rhein-Lahn-Kreis.

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Der Hegering Katzenelnbogen steht bald unter neuer Führung. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Alexander Kenke aus Ergeshausen zum neuen Hegeringleiter gewählt. Er folgt zum 1. April auf Thomas Regge, der das Amt nach vier Jahren in jüngere Hände übergeben möchte, um den Generationenwechsel einzuleiten.

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