Millionen-Projekt in Lahnstein
Neue Lahnbrücke soll das Radlerleben sicherer machen
Die Helme liegen bereit für den obligatorischen Spatenstich: Zu Wochenbeginn kamen zahlreiche Menschen an der Lahnmündung zur Fe
Die Helme liegen bereit für den obligatorischen Spatenstich: Zu Wochenbeginn kamen zahlreiche Menschen an der Lahnmündung zur Feierstunde zusammen.
Tobias Lui

Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen ihr Fahrrad oder Pedelec regelmäßig. Auch in Lahnstein sind viele mit dem Bike unterwegs. Doch die Stadt ist alles andere als fahrradfreundlich. Dies soll eine neue Brücke ändern.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein Millionenprojekt, das ohne den Rückenwind durch die Buga und großzügige Förderung durch den Bund für die Stadt Lahnstein nicht zu stemmen wäre: Am Montag haben offiziell die Bauarbeiten für die neue Lahnquerung begonnen, welche Nieder- mit Oberlahnstein für Fußgänger und Radfahrer verbinden soll.
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