Die Arbeiten am Neubau der Lahnbrücke in Balduinstein gehen mit großen Schritten voran. Auf Nachfrage unserer Zeitung zum aktuellen Stand der Baumaßnahmen erklärt Marius Engel von der Pressestelle des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM): „Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine signifikanten Herausforderungen über das normale Maß hinaus aufgetreten.“

Herausforderungen innerhalb des „normalen Maßes“ sind die Platzverhältnisse. Denn das enge Lahntal mit Bahnhofsgelände, Straße und Leinpfad bietet relativ wenig Platz für die Baustelleneinrichtung. Hinzu kommt, dass die alte Lahnbrücke weiterhin in Betrieb ist, also der Durchgangsverkehr in Richtung Geilnau und Langenscheid normal weiterläuft. Die alte Brücke ist seit 1951 in Betrieb und auf eine Traglast von zwölf Tonnen beschränkt, was für schwerere Fahrzeuge lange Umwege bedeutet, weil sie nicht über die Brücke können. Die Traglastbeschränkung ist ein Hauptgrund für den Neubau. Mit einer Fahrbahnbreite von mehr als acht Metern anstatt der bisherigen viereinhalb Meter wird die neue Brücke deutlich größer.

Fertigstellung des Überbaus Ende des Jahres

In den vergangenen Wochen haben die Bewehrungsarbeiten für den Brückenüberbau stattgefunden. Momentan wird der sogenannte Spannstahl eingebaut. Durch die hohe Elastizität und Zugfestigkeit von Spannstahl können Bauteile mit größeren Spannweiten realisiert werden. Dies vermeidet Risse im Beton – nicht nur beim Brückenbau, sondern er kommt auch im Hoch- und Behälterbau zum Einsatz.

„Die Betonage für den Überbau ist nach jetzigem Stand für Anfang oder Mitte September geplant“, so Marius Engel weiter. Von einer Fertigstellung des Überbaus der neuen Brücke könne zum Ende des Jahres ausgegangen werden. Im nächsten Jahr könne dann mit dem Bau von Fahrbahnen, Bürgersteigen und Geländern begonnen werden.