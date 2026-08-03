Die neue Brücke bei Balduinstein soll ab Samstag eingeschränkt für Autoverkehr geöffnet werden. Um den aktuellen Fortschritt und die noch ausstehenden Arbeiten berichtet Diplom-Ingenieur Thomas Petri vom LBM bei einem Gang über die Baustelle.
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„Die Vollsperrung ab April hat gewirkt.“ Zufrieden blickt Teamleiter und Diplom-Ingenieur Thomas Petri vom Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM Diez) auf die Fortschritte der Lahnbrückenbaustelle an der K25 in Balduinstein. Denn die Arbeiten liegen im Zeitplan: „Die Fahrbahn der Kreisstraße ist komplett“, stellt Petri fest.