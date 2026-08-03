Bauarbeiten schreiten voran
Neue Lahnbrücke in Balduinstein: Ab Samstag befahrbar
Die neue Lahnbrücke bei Balduinstein ist fast fertig, dennoch gibt es mit den anstehenden Rückbauarbeiten noch Einiges zu tun.
Die neue Lahnbrücke bei Balduinstein ist fast fertig, dennoch gibt es mit den anstehenden Rückbauarbeiten noch Einiges zu tun.
Johannes Koenig

Die neue Brücke bei Balduinstein soll ab Samstag eingeschränkt für Autoverkehr geöffnet werden. Um den aktuellen Fortschritt und die noch ausstehenden Arbeiten berichtet Diplom-Ingenieur Thomas Petri vom LBM bei einem Gang über die Baustelle.

Lesezeit 3 Minuten
„Die Vollsperrung ab April hat gewirkt.“ Zufrieden blickt Teamleiter und Diplom-Ingenieur Thomas Petri vom Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM Diez) auf die Fortschritte der Lahnbrückenbaustelle an der K25 in Balduinstein. Denn die Arbeiten liegen im Zeitplan: „Die Fahrbahn der Kreisstraße ist komplett“, stellt Petri fest.
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