Baustellenbesuch Neue Kläranlage entsteht in Niederwallmenach Ulrike Bletzer 17.10.2025, 16:00 Uhr

i Auf der Baustelle der neuen Kläranlage in Niederwallmenach ist der innere Ring des Kombinationsbeckens Nachklärung/Belebung deutlich zu sehen. Er wird herausgebrochen werden, sodass aus dem bisherigen Kombinationsbecken ein reines Belebungsbecken wird. Bletzer Ulrike

Was passiert eigentlich, wenn sich das große Geschäft nach dem Spülen auf und davon macht? Das erfuhren zahlreiche Besucher bei der Baustellenbegehung auf der neuen Kläranlage in Niederwallmenach.

Einfach die Spülung betätigt und nicht weiter darüber nachgedacht? Dass es längst nicht bei allen Bürgern so läuft, zeigte das rege Interesse, auf das die Baustellenbesichtigung in der Kläranlage bei Niederwallmenach stieß. Rund 50 Personen kamen zu diesem Termin, von dem Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering eingangs sagte, dass er der Öffentlichkeitsarbeit eines öffentlichen Betriebs diene: „Schließlich verbauen wir bei der Erweiterung ...







Artikel teilen

Artikel teilen