Stadtrat Lahnstein Neue Kita Kastanienplatz erhält ein Flachdach Tobias Lui 20.11.2026, 18:00 Uhr

i Abrissbereit: Die Kita Kastanienplatz weicht einem Neubau, der in zwei Jahren fertig sein soll. Tobias Lui

Die alte Kita Kastanienplatz in Lahnstein muss wegen erheblicher Schäden abgerissen werden. Für den Neubau sind rund 7,7 Millionen Euro vorgesehen. Jetzt steht fest, wie das Gebäude künftig aussehen soll.

Seit dem Sommer hat die evangelische Kita Kastanienplatz ihr vorübergehendes neues Zuhause im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen gefunden. Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes ist eine moderne Containeranlage inklusive Außengelände mit verschiedenen Spielgeräten entstanden.







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