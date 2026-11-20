Die alte Kita Kastanienplatz in Lahnstein muss wegen erheblicher Schäden abgerissen werden. Für den Neubau sind rund 7,7 Millionen Euro vorgesehen. Jetzt steht fest, wie das Gebäude künftig aussehen soll.
Lesezeit 1 Minute
Seit dem Sommer hat die evangelische Kita Kastanienplatz ihr vorübergehendes neues Zuhause im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen gefunden. Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes ist eine moderne Containeranlage inklusive Außengelände mit verschiedenen Spielgeräten entstanden.