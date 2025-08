Mit neuen Ideen startet dieses Jahr das Singhofener Heimatfest von Samstag, 13. bis Montag, 15. September. Der Festausschuss hatte eigens in einer Art Workshop das diesjährige Programm mit kleinen Änderungen zu Vorjahren erarbeitet, wie Ortsbürgermeister Detlef Paul auf Anfrage unserer Zeitung berichtet. Rechtzeitig vor dem Traditionsfest unter dem Einrichdom sollen auch die Arbeiten an der Neugestaltung des Marktplatzes abgeschlossen sein.

Von Kinderdisco zu bayerischen Klängen

Der Ballonumzug, mit dem das Fest am Samstag beginnt, setzt sich um 15 Uhr wieder an der Grundschule in Bewegung. Zeitgleich öffnet sich das Festzelt erstmals zum Kaffeetrinken. Dort werden dann die Luftballons gen Himmel starten und die Gewinner der im vergangenen Jahr am weitesten geflogenen Ballons prämiert; der Fassbieranstich eröffnet das Fest offiziell. Wenn schon so viele Kinder mit den bunten Boten des Festes vor der Kirche stehen, schließt sich um 16.30 Uhr erstmals eine Kinderdisco im Festzelt an. Am Abend ab 19.30 Uhr sollen dort dann die Erwachsenen zu Klängen der Partyband „Betobe“ in Bewegung kommen.

Schon um 9 Uhr geht es am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt weiter. Anschließend können sich dort jung bis alt mit einem Frühstück für den zweiten Festtag stärken. „Jahrzehnte und ihre Musikrichtungen“ lautet das Motto des Festzugs, der ab 14 Uhr durch die Gemeinde zieht. Kaffee und Kuchen wartet in den Heimatstuben auf Gäste. Für die After-Zuch-Party im Zelt legt ab 16.30 Uhr ein DJ auf.

Ein echter Hochkaräter in Sachen Partymusik wurde für den Montag engagiert: die Band „Bayernmän“ ist als Stimmungsgarant nicht nur auf der Münchner Wies'n gesetzt, sondern bei Festen in ganz Deutschland und dem Ausland. Vor neun Jahren brachten sie beim Feuerwehr-Jubiläum schon mal die Mehrzweckhalle bayerisch zum Brodeln. Das sei zwar eine Investition, „aber wir hoffen dadurch auf ein volleres Zelt am Montag als in der Vergangenheit“, so Paul. Er und der Gemeinderat freuen sich, dass sich junge Leute mit neuen Ideen fürs Fest einbringen. „Dann sollten wir das auch mal ausprobieren.“

Ehrenamtler stemmen Neugestaltung des Platzes

Viel bürgerschaftlichen Schwung erlebt gerade die Sanierung des Marktplatzes, wo am zweiten Septemberwochenende das Festzelt errichtet wird. Wurzelwerk hatte im befestigten Bereich des Platzes für immer größere Stolperfallen gesorgt. „Es war großartig, wie viele Freiwillige da in ihrer Freizeit mit angepackt haben, um die Schäden zu beheben und den Ortsmittelpunkt neu zu gestalten“, lobt der Ortsbürgermeister die etwa 30 fleißigen Leute, die vor allem freitags und samstags seit Ende Mai unentwegt im Einsatz sind. Von ebenfalls freiwilligen Akteuren in den Heimatstuben nebenan wurden sie mit Essen und Trinken versorgt. Nur die Pflasterarbeiten seien von Profis übernommen worden. Die Gesamtkosten der Neugestaltung belaufen sich auf etwa 80.000 Euro.