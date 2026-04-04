Viel zu sanieren, zu wenige Räume und beengte Verkehrsverhältnisse – mit diesen Schwierigkeiten hat es die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau zu tun. Auf Antrag der FWG wurde im VG-Rat Bad Ems-Nassau nun über einen Neubau gesprochen.
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Zu wenig Platz für die Grundschüler und eine beengte Verkehrslage – damit plagt sich die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau herum. Die FWG-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau schlägt nun mit einem Antrag vor, dass der Bau einer neuen Schule in Betracht gezogen werden soll.