Schulneubau vorgeschlagen Neue Grundschule für Nassau in die Diskussion gebracht Andreas Galonska 04.04.2026, 06:00 Uhr

i In der Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule gibt es Probleme wegen der Verkehrslage, dem Sanierungsstau und dem Platzmangel – da könnte ein Neubau für Abhilfe sorgen. Die FWG hat im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau einen Antrag gestellt, in dem es um die Überprüfung eines Schulneubaus geht. Andreas Galonska

Viel zu sanieren, zu wenige Räume und beengte Verkehrsverhältnisse – mit diesen Schwierigkeiten hat es die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau zu tun. Auf Antrag der FWG wurde im VG-Rat Bad Ems-Nassau nun über einen Neubau gesprochen.

Zu wenig Platz für die Grundschüler und eine beengte Verkehrslage – damit plagt sich die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau herum. Die FWG-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau schlägt nun mit einem Antrag vor, dass der Bau einer neuen Schule in Betracht gezogen werden soll.







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