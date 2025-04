In der jüngsten Mitgliederversammlung des deutsch-französischen Freundeskreises Katzenenbogen-Serres wählte die Versammlung weitere vier Beisitzer. Bisher waren es fünf Beisitzer mit Anette Groß, Ingrid Schaefer, Ingo Koch, Monika Zellmer und Silke Werner. Monika Zellmer und Ingrid Schaefer hatten jedoch bereits vor der Jahreshauptversammlung erklärt, dass sie sich gerne aus der Vorstandsarbeit zurückziehen möchten. Beide sind seit vielen Jahren im Verein aktiv.

Anette Groß wurde in der Versammlung zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Zum Vorstand gesellen sich künftig Armin Spies, Simone Kaiser, Steffi Brod und Marlene Selingue. Weiter waren aus dem Führungsgremium Armin Spies und Steffi Brod bei der Jahreshauptversammlung anwesend. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag der Vorsitzenden Petra Popp einstimmig zu und wählte ebenso einstimmig die vorgeschlagenen Beisitzer. Petra Popp sagte dazu: „Die bisherigen vier gewählten Beisitzer können im Amt bleiben. Das gibt uns die Möglichkeit, den Wechsel bei den Beisitzern nicht so abrupt durchführen zu müssen, sondern über einen Zeitraum von einem Jahr bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.“

In Nordfrankreich geboren

Während drei der neu gewählten Beisitzer in Katzenelnbogen und Umgebung sehr bekannt sind und keiner weiteren Vorstellung bedürfen, ist Marlene Selingue ein „neues Gesicht“. Sie ist in Nordfrankreich geboren, lebt seit 2011 in Deutschland und seit etwas mehr als drei Jahren in Katzenelnbogen. Sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten. Gut für den Verein, wenn junge Leute hinzukommen und tatsächlich auch Personen, die die französische Sprache sprechen.

Bei dem Frühlingsfrühstück des Vereins am vergangenen Sonntag konnten die Mitglieder sich noch einmal zu dem Angebot der neuen T-Shirts informieren. Sie kosten 22 Euro und sind in allen üblichen Größen erhältlich. Shirt-Bestellungen können per E-Mail an die Adresse silkew40@freenet.de aufgegeben werden. Petra Popp freut sich, wenn die T-Shirts zum Beispiel bei der Ankunft und der Begrüßung der französischen Gäste im Rahmen des diesjährigen Besuchs am Donnerstag, 5. Juni, getragen werden.

Wanderung nach Ergeshausen geplant

Für das Programm zum Besuch aus der französischen Partnerstadt Serres gab es beim Frühlingsfrühstück ebenfalls Neuigkeiten. Für Pfingstsonntag, 8. Juni, ist eine gemeinsame Wanderung des Vereins mit den französischen Gästen von Katzenelnbogen nach Ergeshausen zum dortigen Schützenverein vorgesehen. Dort sind Aktivitäten mit dem Schützenverein möglich, auch gibt es Kaffee und Kuchen. Zurück geht es entweder wieder mit einer Wanderung, alternativ wird eine Fahrt mit dem Bus angeboten. Am Abend findet dann das Abschiedsessen im Hotel-Restaurant Berghof in Berghausen statt.