Neuer Standort für Wache Süd Neue Feuerwehr? Alter Friedhof hat bewegte Geschichte Tobias Lui 19.03.2026, 06:00 Uhr

i Vonseiten der Feuerwehrführung und Stadtverwaltung der klare Favorit für den Standort einer neuen Wache Süd: der Parkplatz auf dem Alten Friedhof in der Sebastianusstraße. Tobias Lui

Der Pendlerparkplatz in der Sebastianusstraße in Lahnstein kommt gut bei den Autofahrern an. Doch in einigen Jahren könnte damit Schluss sein: Denn die Feuerwache Süd sucht ein neues Zuhause.

Lahnsteins Feuerwache Süd ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Auch wenn das Thema erst nach der Buga 2029 Fahrt aufnehmen dürfte – bis dahin ist das Bauamt nämlich bis obenhin zu mit Arbeit –, müssen die städtischen Gremien bald eine Grundsatzentscheidung fällen: Neubau an andere Stelle oder Neubau an der Braubacher Straße?







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