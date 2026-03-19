Der Pendlerparkplatz in der Sebastianusstraße in Lahnstein kommt gut bei den Autofahrern an. Doch in einigen Jahren könnte damit Schluss sein: Denn die Feuerwache Süd sucht ein neues Zuhause.
Lesezeit 2 Minuten
Lahnsteins Feuerwache Süd ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Auch wenn das Thema erst nach der Buga 2029 Fahrt aufnehmen dürfte – bis dahin ist das Bauamt nämlich bis obenhin zu mit Arbeit –, müssen die städtischen Gremien bald eine Grundsatzentscheidung fällen: Neubau an andere Stelle oder Neubau an der Braubacher Straße?