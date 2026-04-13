Schulneubau geplant
Neue Emser Grundschule: Das war die Vorgeschichte
Die Freiherr-vom-Stein-Grundschule ist inzwischen räumlich zu eng geworden, ähnliche Probleme gibt es in der Enst-Born-Schule. D
Die Freiherr-vom-Stein-Grundschule ist inzwischen räumlich zu eng geworden, ähnliche Probleme gibt es in der Enst-Born-Schule. Daher ist in Bad Ems ein Neubau an anderer Stelle in Betracht gezogen worden.
Andreas Galonska

Die Grundschulen in Bad Ems sind zu klein, ein Neubau soll die Lage entspannen. Vor allem die Stein-Schule ist in der Kurstadt schon mehrfach erweitert worden, nun reichen die Kapazitäten aber nicht mehr.

Lesezeit 2 Minuten
Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde kürzlich nach dem Stand der Dinge für die geplante neue Grundschule in Bad Ems gefragt, die am Hasenkümpel entstehen soll. Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Bad Ems hat schon seit längerer Zeit Platzprobleme, die wegen der beengten Lage an der Karl-Busch-Straße nicht mehr durch weitere Anbauten gelöst werden können.

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