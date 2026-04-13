Die Grundschulen in Bad Ems sind zu klein, ein Neubau soll die Lage entspannen. Vor allem die Stein-Schule ist in der Kurstadt schon mehrfach erweitert worden, nun reichen die Kapazitäten aber nicht mehr.
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Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau wurde kürzlich nach dem Stand der Dinge für die geplante neue Grundschule in Bad Ems gefragt, die am Hasenkümpel entstehen soll. Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Bad Ems hat schon seit längerer Zeit Platzprobleme, die wegen der beengten Lage an der Karl-Busch-Straße nicht mehr durch weitere Anbauten gelöst werden können.