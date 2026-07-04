Attraktion auf Waldspielplatz
Neue Doppelrutsche im Burgschwalbacher Märchenwald
Im Burgschwalbacher Märchenwald wurde eine neue Doppelrutsche ihrer Bestimmung übergeben.
Im Burgschwalbacher Märchenwald wurde eine neue Doppelrutsche ihrer Bestimmung übergeben.
Christopher Kahl. Christopher

Pünktlich zu den Sommerferien hat der Märchenwald in Burgschwalbach eine neue Attraktion: Eine Doppelrutsche lädt nun zu noch mehr Spielfreude ein. Hinter der Anschaffung steckt der Heimatverein mit seinen Ehrenamtlichen.

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Der Märchenwald in Burgschwalbach ist um eine Attraktion reicher. Pünktlich zum Sommer können sich Kinder über eine neue Doppelrutsche freuen, die das Spielangebot auf dem beliebten Waldspielplatz erweitert. Das neue Spielgerät lädt zum gemeinsamen Rutschen ein und ist zugleich ein weiteres sichtbares Zeichen dafür, dass der Heimatverein den Märchenwald mit viel Herzblut und Engagement stetig weiterentwickelt.

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