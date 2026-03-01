Neue Brücke fertiggestellt
Neue Bahnhofsbrücke in Dausenau feierlich eröffnet
Die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) bei der Eröffnungsfeier für die neue Bahnhofs
Die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) bei der Eröffnungsfeier für die neue Bahnhofsbrücke in Dausenau.
Andreas Galonska

Neubauvorhaben brauchen oft mehr Zeit als geplant, aber in Dausenau war das beim Bau der neuen Bahnhofsbrücke anders, denn sie konnte komplett im vergangenen Jahr erstellt werden. Nun wurde die Einweihung gefeiert.

Lesezeit 3 Minuten
In Dausenau sind die ersten Fahrzeuge schon vor einigen Wochen über die neue Bahnhofsbrücke gefahren, jetzt folgte die offizielle Eröffnung mit einer Feier auf dem Bauwerk. Gelobt wurde dabei das sehr gute Zusammenwirken von allen Beteiligten und die rasche Fertigstellung der Brücke, die im vergangenen Jahr entstanden ist.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren