Neubaugebiet und Straßenausbau beschäftigt Flacht 

In Flacht tut sich einiges. Nicht nur die Sanierung der Schulstraße befindet sich auf der Zielgerade. Außerdem soll die Ortgemeinde wachsen – ein Neubaugebiet soll erschlossen werden. Interessenten an Bauplätzen gibt es schon einige.
Lesezeit 2 Minuten
Neben dem Großprojekt Kita „Unterm Sternenzelt“ beschäftigen zwei weitere Vorhaben die Gemeinde Flacht. Zum einen ist es die Sanierung der Schulstraße und zum anderen die Erschließung des Neubaugebiets „Vordere Borndell II“ in der Verlängerung der Waldstraße.