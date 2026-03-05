Langwieriges Diezer Bauprojekt: Neubau „In den Schläferbergen“ bald fertig?
Langwieriges Diezer Bauprojekt
Neubau „In den Schläferbergen“ bald fertig?
Nur schwer zu übersehen und schon lange in der Planung: Das Neubauprojekt oberhalb des Wohngebiets Schläfer steuert seinem ersten Meilenstein entgegen. Das Erste von insgesamt acht Häusern nimmt Gestalt an.
Lesezeit 2 Minuten
Sechs Jahre lang tat sich wenig „In den Schläferbergen“ in Diez. Denn seit 2019 beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Plan von Investoren, dort in prominenter Hanglage oberhalb des Wohngebiets Schläfer Mehrfamilienhäuser zu errichten. Fristen kamen und verstrichen, ohne dass etwas passierte.