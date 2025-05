Die Vorarbeit ist getan: Im vergangenen Jahr stand die Jahreshauptversammlung (JHV) des Sport-Clubs (SC) Birlenbach noch unter dem Eindruck der Beschlüsse der Ortsgemeinde, den Neubau des Vereinsheims zügig in die Wege zu leiten. Nun konnte man nun auf der jüngsten Sitzung bereits auf den Abriss des alten Gebäudes und die begonnenen Bauarbeiten verweisen. Rund 600.000 Euro wurden im Gemeindehaushalt für den Neubau eingeplant. 160.000 Euro an Fördermitteln hatte der Rhein-Lahn-Kreis zugesagt. Dennoch ist der Neubau weiter das beherrschende Thema, betonte der SC-Vorsitzende Michael Wenzel. „Das wird uns sicher noch bis zur nächsten JHV beschäftigen“, sagte er voraus. Thema sind dort vor allem die vom Verein zu erbringenden Eigenleistungen.

„In jeder Altersklasse kann mindestens eine Mannschaft gestellt werden.“

Tristan Engelmann zieht ein positives Fazit der Jugendarbeit.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich laut Wenzel die Zahl der Mitglieder wieder stabilisiert: „Die Mitgliederzahl beläuft sich auf knapp 300.“ Durch die Aufnahme einer Frauen- und einer Männertanzgruppe kann sich der Verein inzwischen auch als ein „Mehrspartenverein“ bezeichnen. Wobei die neuen Abteilungen aktuell wohl noch überschaubar groß sind. Weitere Schwerpunkte der Vorstandsarbeit waren laut Wenzel intensivierte Bemühungen rund um die Sponsorengewinnung und -betreuung. Darüber hinaus hat der SC erneut an der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ teilgenommen und so wieder wertvolle Ausrüstung erhalten. „Außerdem wurde die Vereinshomepage komplett überarbeitet und neu gestaltet.“ Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende noch für das ehrenamtliche Engagement aller Mitglieder, Vorstände, Sponsoren und Schiedsrichter.

Über 140 Kinder im Jugendbereich aktiv

„Die sportliche Situation der beiden Seniorenmannschaften ist angespannt“, gab wiederum Vorstandsmitglied Tristan Engelmann in seinem Bericht zu Protokoll. So kämpften die Mannschaften jeweils gegen den Abstieg. Was aber die Jugendabteilung betrifft, so sorgt diese mit über 140 Kindern und 15 Trainern und Betreuern weiter dafür, dass der Birlenbacher Verein „nach wie vor ein bedeutender Faktor im Bereich des Jugendfußballs“ ist. „In jeder Altersklasse kann mindestens eine Mannschaft gestellt werden“, betonte Engelmann. „Die Damen wiederum spielen eine vernünftige Saison“, fuhr er fort und sagte einen Klassenerhalt voraus.

i Auf ein halbes Jahrundert beim SC Birlenbach kann Joachim Henecker zurückblicken. Beate Müller

Die Reihe der Vorstandsberichte schloss Selina Schmidt mit dem Bericht des Vergnügungsausschusses ab. So wurde im vergangenen Jahr neben der Kirmes unter anderem auch ein Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft organisiert. Inzwischen ist aber schon die nächste Karnevalssession und damit die Kappensitzung 2026 fest im Blick. Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder: So ist Dietrich Wedlich bereits 70 Jahre beim SC, Joachim Henecker blickt auf 50 Jahre zurück, während Marcus Scheid auf 40 Jahre und André Klein auf 25 Jahre Mitgliedschaft kommen. „Der Vorstand ist weitgehend gleich geblieben“, erklärte noch Michael Wenzel und betonte daher: „Wir blicken gespannt und voller Vorfreude auf das nächste Jahr.“