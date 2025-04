Der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich hat sich geschlossen für den Neubau einer Mensa mit zusätzlichen Räumen für die Grundschule im Einrich in Katzenelnbogen ausgesprochen. Der Neubau wird notwendig, um die Schule in der aktuellen Entwicklung der Ganztagsförderung zukunftsfähig zu gestalten. Als Standort für den Neubau ist eine ungenutzte Grünfläche zwischen der Grundschule und der Realsschule plus/FOS im Einrich vorgesehen. Da sich die Grundschule in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindet, die Realschule plus/FOS jedoch in Trägerschaft des Kreises liegt und der beabsichtigte Standort auf der Fläche des Kreises gebaut werden soll, wird der Kreis von der VG angefragt, die Fläche im Rahmen eines Erbbauvertrages zur Verfügung zu stellen. Somit könne es sich der Kreis offenhalten, eventuell das neue Gebäude zu erweitern und je nach Entwicklung in der Schullandschaft, selbst mitbenutzen.

Empfehlung aus dem Schulentwicklungsplan

Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr beschloss der Verbandsgemeinderat den aktualisierten Schulentwicklungsplan, der im Rahmen einer Neufassung des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz erstellt werden musste. Eine Neuregelung sah vor, dass Verbandsgemeinden für ihre Grundschulen einen Schulentwicklungsplan aufstellen. Zwar beinhaltete der Schulentwicklungsplan nur Handlungsempfehlungen, doch wurde in der VG Aar-Einrich schnell klar, dass die Trägerin die Empfehlungen im Fall der Grundschule im Einrich umsetzen muss, um den Standort auf die Zukunft auszurichten. Zu Katzenelnbogen hieß es im Schulentwicklungsplan: „Die Kapazität des Speiseraums und der Ausgabeküche sind an der Grundschule im Einrich nicht ausreichend für die aktuellen Anforderungen und insbesondere nicht bei steigenden Nutzerzahlen.“ Deswegen sei die Errichtung einer neuen Mensa notwendig. Auch die anderen für eine Ganztagsbetreuung notwendigen Räume seien nicht in geeigneter Form verfügbar. Deswegen sei der Neubau einer Mensa mit zusätzlich zwei Räumen für den Ganztagsschulbetrieb empfohlen. Zusammen mit dem Rhein-Lahn-Kreis entwickelte die VG Aar-Einrich einen Maßnahmenkatalog, der beim Ministerium für Bildung eingereicht wurde. Vonseiten des Ministeriums wurde der Neubau der Mensa (Küche samt Speiseraum) sowie ergänzenden Räumen, die der Ganztagsförderung dienen, als zuwendungsfähig anerkannt.

Fördermöglichkeiten ausloten

Durch die Anerkennung ist es nun möglich, seitens der VG Aar-Einrich einen entsprechenden Zuschussantrag bis zum 30. Juni zu stellen. Allerdings muss die Baumaßnahme in diesem Fall bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen sein. Die geschätzten Baukosten liegen nach derzeitigem Stand bei etwa 1.650.020 Euro.

Vor dem Hintergrund eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens, der Baugenehmigung und der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes sei jedoch eine Realisierung des Projekts bis zum 31. Dezember 2027 fraglich. Daher komme auch ein Zuschuss aus dem Topf zum Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus infrage. Der Antrag dazu wäre bis zum 1. August dieses Jahres zu stellen. Eventuell komme auch eine Kombination aus beiden Zuwendungsprogrammen infrage. Alle Fördermöglichkeiten würden in Betracht gezogen.