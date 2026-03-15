Ab 17. März gesperrt Neubau der Aarbrücke in Diez: So geht es weiter Johannes Koenig 15.03.2026, 06:00 Uhr

i Ab kommenden Dienstag ist die Aarbrücke in der Bismarckstraße in Diez gesperrt. Johannes Koenig (Archiv)

Ab kommenden Dienstag wird bis zum Ende des Jahres die Aarbrücke an der Bismarckstraße in Diez gesperrt. Die Verwaltung hat jetzt noch einmal zusammengefasst, welche einzelne Maßnahmen das 1,5 Millionen Euro teure Projekt beinhaltet.

Am Dienstag, 17. März, geht es los mit der Einrichtung der Brückenbaustelle in der Diezer Bismarckstraße. Bis Ende des Jahres wird dort die marode Aarbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Umleitungsstrecken und eine Fußgängerbrücke werden eingerichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen