Feier auf dem Marktplatz
Neuanwärter der Bundespolizei Diez legen Amtseid ab
Die Bundespolizei Diez vereidigte neue Auszubildende und Studierende auf dem Marktplatz der Grafenstadt.
Die Bundespolizei Diez vereidigte neue Auszubildende und Studierende auf dem Marktplatz der Grafenstadt.
Kunz Thorsten

Es ist für sie der Start in ein neues Kapitel: 128 Auszubildende und Studierende der Bundespolizei Diez feierten auf dem Marktplatz ihre Vereidigung. Jetzt gehört die Unform für sie zum Alltag.

Lesezeit 1 Minute
Fünf Wochen nach der feierlichen Verabschiedung des Ausbildungsjahrgangs Diez 24 I im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) begrüßte die Bundespolizei Diez – diesmal auf dem Marktplatz der Grafenstadt – die insgesamt 128 neuen Auszubildenden des Jahrgangs 26 II und Studierenden des Studienjahrgangs 83.
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