Es ist für sie der Start in ein neues Kapitel: 128 Auszubildende und Studierende der Bundespolizei Diez feierten auf dem Marktplatz ihre Vereidigung. Jetzt gehört die Unform für sie zum Alltag.
Lesezeit 1 Minute
Fünf Wochen nach der feierlichen Verabschiedung des Ausbildungsjahrgangs Diez 24 I im Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) begrüßte die Bundespolizei Diez – diesmal auf dem Marktplatz der Grafenstadt – die insgesamt 128 neuen Auszubildenden des Jahrgangs 26 II und Studierenden des Studienjahrgangs 83.