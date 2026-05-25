Mietpreisordnung Neu: Lahnsteiner Theater kann jetzt jeder mieten Tobias Lui 25.05.2026, 12:00 Uhr

i Das Lahnsteiner Theater wird mittlerweile von vielen genutzt. Das ganze Jahr locken Veranstaltungen. Tobias Lui

Der Nassau-Sporkenburger Hof in Lahnstein ist ein dreigeschossiger, spätgotischer Massivsteinbau aus dem 14. Jahrhundert. Einst ein mittelalterlicher Adelshof dient er heute als feste Spielstätte des Theaters. Bald kann dieser auch gemietet werden.

Früher hatte die Stadt Lahnstein ein eigenes Ensemble, welches am Theater im Nassau-Sporkenburger Hof („Spoki“) regelmäßig Aufführungen anbot. Auch die Burgspiele wurden von hier aus gesteuert. Nach der Demission des langjährigen Intendanten Friedhelm Hahn durch Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert gab es einen Strategiewechsel der Einrichtung: Neben eigenen Spielzeitangeboten soll der „Spoki“ ergänzend als Veranstaltungs- und Mietobjekt ...







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