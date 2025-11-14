Baugebiet wird erschlossen Netzbach will weiter wachsen 14.11.2025, 16:00 Uhr

i Am Ortsrand, links der Kreisstraße in Richtung hessischer Landesgrenze, entsteht Netzbachs neues Baugebiet. Uli Pohl

Das kleine Örtchen Netzbach wird sich bald vergrößern. Nach mehrjähriger Planung wird nun ein neues Baugebiet erschlossen. Doch nicht nur Einfamilienhäuser könnten dort stehen.

Nach jahrelanger Planung unter Einbeziehung von mehreren Gutachten hat die Gemeinde Netzbach jüngst die Erschließung und den Straßenbau für das neue Baugebiet „Hümes“ beschlossen. Die Erschließung erfolgt als Gemeinschaftsprojekt mit den Verbandsgemeindewerken Aar-Einrich.







