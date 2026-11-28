Gemeinde vergibt Erschließung Netzbach: Start für neues Baugebiet und Rathauspläne 28.11.2026, 18:00 Uhr

i Die zehn Grundstücke für das neue Baugebiet „Hümes" sind vermessen und abgesteckt. Im nächsten Jahr soll die Erschließung erfolgen. Uli Pohl

Netzbach bereitet sich auf Wachstum vor: Im Frühling soll das neue Baugebiet „Hümes“ erschlossen werden – bereits erste Grundstücke vergeben. Zudem plant die Gemeinde eine energetische Sanierung des Rathauses.

Nach jahrelanger Vorplanung hat der Gemeinderat Netzbach den Auftrag für die Erschließung des neuen Baugebiets „Hümes“ vergeben. Am Ortsausgang in Richtung Heringen entsteht ein Mischgebiet mit zehn Bauplätzen in Größen von 350 bis rund 900 Quadratmetern.







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