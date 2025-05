90 Prozent der Strecke auf der Kreisstraße 61 zwischen Netzbach und Hahnstätten haben in dieser Woche eine neue Asphalttragschicht und die Deckschicht erhalten. Damit ist ein Großteil der Fahrbahn bereits wieder hergestellt. Die restlichen Asphaltarbeiten sollen in Kürze erfolgen. Das berichtete Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), auf Anfrage unserer Zeitung zum Stand der Arbeiten. „Der erste Bauabschnitt, einschließlich der Kreuzung K61/Oberneisener Straße/Wiesengrund, sollte ursprünglich bis Ende Mai fertiggestellt sein. Anschließend sollte der Bau in den zweiten Abschnitt wechseln. Die Arbeiten im Knotenpunkt an der Oberneisener Straße werden sich jedoch verzögern“, führte Bauch weiter an und lässt den Zeitpunkt des Wechsels in den zweiten Abschnitt offen.

Was noch an Arbeiten ansteht

Zur Fertigstellung der freien Strecke zwischen Netzbach und Hahnstätten sind im Wesentlichen noch die Bankette, die Leitpfosten und die Zufahrten zu den Wirtschaftswegen herzustellen. Abgeschlossen sei der Bau der Entwässerungsrinnen. Die Markierung der Fahrbahn erfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Laut erstem Zeitplan wurde ein Ende der gesamten Bauarbeiten zum Ende des Jahres angestrebt.

Während der umfangreichen Asphaltarbeiten kam es in dieser Woche in den Ortsstraßen von Netzbach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch mit Asphalt beladenen Lkw, die in und um Netzbach auf die Anfahrt zum Befüllen des Fertigers warteten. Besonders für die pendelten Busse zwischen Oberneisen und Netzbach war es schwer, sich durch die wartenden Lkw hindurchzuschlängeln. Bedingt durch die Sperrung der Strecke zwischen Netzbach und Hahnstätten kommt es zwischen Oberneisen und Netzbach zu einem erhöhten Aufkommen an Busfahrten. Netzbachs Ortsbürgermeister Thorsten Janning dazu: „Das hätte besser aufeinander abgestimmt werden müssen.“