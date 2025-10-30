Vollsperrung bei Braubach Nervenprobe für Pendler: L335 bleibt länger dicht 30.10.2025, 12:10 Uhr

i Seit Ende Juli 2024 ist die Straße zwischen Braubach und Dachsenhausen gesperrt. Ursprünglich war von einer Bauzeit von 13 Monaten ausgegangen. Doch die Freigabe der Straße verschiebt sich abermals. Mira Zwick

Seit Juli 2024 ist die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen, eine wichtige Verbindungsstraße vom Rhein zur Bäderstraße, gesperrt. Ursprünglich war von einer Bauzeit von 13 Monaten ausgegangen. Doch die Freigabe der Straße verschiebt sich erneut.

Erneut schlechte Nachrichten für alle Pendler vom Rhein ins Blaue Ländchen und zurück: Die L335, die Verbindungsstraße von der B42 in Braubach in die Höhengemeinden Richtung Dachsenhausen, bleibt noch länger gesperrt. Nach jetzigem Stand werden die Arbeiten noch über den November hinaus andauern.







Artikel teilen

Artikel teilen