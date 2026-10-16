Kontroverse um neue Lahnbrücke Nepomuk: Kalte Schulter oder Blickkontakt? Johannes Koenig 16.10.2026, 20:00 Uhr

i Der Nepomuk in Limburg lockt viele Fotografen an. In Balduinstein hofft man auf eine ähnliche Anziehungskraft. Johannes Koenig

Die neue Lahnbrücke in Balduinstein steht kurz vor der Vollendung. Zum Abschluss soll eine Statue des Heiligen Nepomuk aufgestellt werden. Doch ausgerechnet über die Blickrichtung des Brückenpatrons ist eine Diskussion entbrannt.

Die Bauarbeiten an der neuen Lahnbrücke in Balduinstein nähern sich dem Abschluss. Es fehlt nur noch die vormals im Wald über der Lahn stehende Nepomuk-Statue. Für ihre Aufstellung wurden auf der stromabwärts gelegenen Brückenseite bereits eine Kanzel und ein Sockel errichtet.







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