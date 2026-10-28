Genehmigung nötig Neben Limburg auch Hadamar: Keine Rampen an Bordsteinen NNP GmbH & Co. KG 28.10.2026, 18:00 Uhr

i Bordsteinrampen erleichtern die Zufahrt zu einem Grundstück. Aus Sicht der Stadt Hadamar überwiegen allerdings die Nachteile: Straßenreinigung und Winterdienst werden beeinträchtigt, bei Starkregen läuft das Wasser nicht ab. Foto: Anken Bohnhorst Anken Bohnhorst

Kürzlich hatte die Stadt Limburg darauf hingewiesen, dass Zufahrtshilfen an Bordsteinen nicht erlaubt sind. Nun tobt die Diskussion auch in Hadamar. Ein Anlieger dort findet, die Stadt habe ichtigere Aufgaben, als Bordsteine zu kontrollieren.

Der Aufruf des städtischen Ordnungsamts, die sogenannten Bordsteigrampen zu beseitigen, sorgt bei einigen Anliegern in Hadamar für Verdruss. Im Rathaus gebe es für diesen Unmut Verständnis, räumt Ordnungsamtsleiter Peter Wilhelmy ein. Doch Privatpersonen dürfen diese Überfahrhilfen, die den Höhenunterschied zwischen Gehwegkante und Fahrbahn nivellieren sollen, nicht ohne Genehmigung installieren.







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