Von Spotify auf Kölner Bühne Nastätter Musiker Ismail Candan gibt erstes Konzert Thorsten Stötzer 15.01.2026, 15:00 Uhr

i Ismail Candan, wie er für seine Anhänger auf die Musikwelt blickt. Bald gibt er in Köln sein erstes Konzert. Tina Balle/Ismail Candan. Ismail Candan

Mehr als 55 Millionen Aufrufe haben seine Songs auf Spotify. Ismail Candan aus Nastätten ist als Musiker erfolgreich – vor allem in Asien und den USA. Nun gibt er sein erstes Konzert. Ein Gespräch, warum Teilzeit-Jobs hinter ihm liegen.

Die Plakate sind in Nastätten und Umgebung vielfach zu sehen, wenngleich der Veranstaltungsort Köln heißt. In der Großstadt am Rhein gibt Ismail Candan am Freitag, 20. Februar, sein erstes Konzert. Zwischen Nastätten und Köln ist der Sänger viel unterwegs, auch unabhängig vom nahenden Auftritt.







Artikel teilen

Artikel teilen