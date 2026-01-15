Von Spotify auf Kölner Bühne
Nastätter Musiker Ismail Candan gibt erstes Konzert
Ismail Candan, wie er für seine Anhänger auf die Musikwelt blickt. Bald gibt er in Köln sein erstes Konzert.
Tina Balle/Ismail Candan. Ismail Candan

Mehr als 55 Millionen Aufrufe haben seine Songs auf Spotify. Ismail Candan aus Nastätten ist als Musiker erfolgreich – vor allem in Asien und den USA. Nun gibt er sein erstes Konzert. Ein Gespräch, warum Teilzeit-Jobs hinter ihm liegen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Plakate sind in Nastätten und Umgebung vielfach zu sehen, wenngleich der Veranstaltungsort Köln heißt. In der Großstadt am Rhein gibt Ismail Candan am Freitag, 20. Februar, sein erstes Konzert. Zwischen Nastätten und Köln ist der Sänger viel unterwegs, auch unabhängig vom nahenden Auftritt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region