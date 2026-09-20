Um die Energiewende schneller umzusetzen, haben sich einige Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Nastätten zur Anstalt des öffentlichen Rechts „Blaues Ländchen – Unsere Energie“ (BLUE) zusammengeschlossen. Nun fand die konstituierende Sitzung statt.
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Die Anstalt des öffentlichen Rechts „Blaues Ländchen – Unsere Energie (BLUE) AöR“ ist nun aus der Taufe gehoben. Bei ihrer konstituierenden Sitzung am vergangenen Dienstag waren 21 der 24 beigetretenen Ortsgemeinden mit ihren Bürgermeistern vertreten.