AöR gründet sich
Nastätten will Ausbau Erneuerbarer Energien fördern
Heike Ulrich, Ortsbürgermeisterin von Ruppertshofen (links) und der Ortsbürgermeister von Endlichhofen, Ulrich Birkenstock, sind
Heike Ulrich, Ortsbürgermeisterin von Ruppertshofen (links) und der Ortsbürgermeister von Endlichhofen, Ulrich Birkenstock, sind die ersten, die die Satzung der AöR unterschrieben haben.
Mariam Nasiripour

Um die Energiewende schneller umzusetzen, haben sich einige Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Nastätten zur Anstalt des öffentlichen Rechts „Blaues Ländchen – Unsere Energie“ (BLUE) zusammengeschlossen. Nun fand die konstituierende Sitzung statt.

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Die Anstalt des öffentlichen Rechts „Blaues Ländchen – Unsere Energie (BLUE) AöR“ ist nun aus der Taufe gehoben. Bei ihrer konstituierenden Sitzung am vergangenen Dienstag waren 21 der 24 beigetretenen Ortsgemeinden mit ihren Bürgermeistern vertreten.
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