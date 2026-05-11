Projekttag Städtebauförderung
Nastätten weiht neuen Rundweg und Stadtpark ein
Sie möchten das Hotel in Nastätten bauen (v. rechts): Martin Breitenbach, Ian Biglands und Marc Thomson.
Sie möchten das Hotel in Nastätten bauen (v. rechts): Martin Breitenbach, Ian Biglands und Marc Thomson.
Mariam Nasiripour

Beim Quartiersfest im Rahmen des Tags der Städtebauförderung stellte die Stadt Nastätten ihren neu gestalteten Stadtpark und den Erlebnispfad „Blaumachen mit Hörgeschichten“ vor. In Zukunft soll jedoch noch ein weiteres Projekt verwirklicht werden.

Lesezeit 3 Minuten
Ein schöner Stadtpark, ein Hotel, ein gastronomisches Angebot im historischen Gaswerk und die Eröffnung des Erlebnispfades „Blaumachen mit Hörgeschichten“: Stadtbürgermeister Marco Ludwig hatte am dritten Tag der Städtebauförderung so einige Ankündigungen zu machen.

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