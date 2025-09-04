40 Jahre Politik für ihre Region: Auf diese lange Zeit blickt Ursula Näther zurück und zieht einen Schlussstrich unter ihr politisches Engagement. Weggefährten verabschieden die Nastätterin mit bewegenden Worten.

Ihre Lebensumstände hätten sich geändert, erzählt Ursula Näther im Hof ihres Hauses in Nastätten. Bald zieht sie nach Oelsberg. Ihr Mandat im Stadtrat von Nastätten hat sie bereits abgegeben. „Ich hätte mein Mandat zum Ende der Amtszeit ohnehin abgegeben. Ich hatte das Bedürfnis aufzuhören, weil ich das Gefühl hatte, nicht mehr effizient zu sein“, schildert sie im Gespräch mit unserer Zeitung über ihren politischen Rückzug.

Mehr als 40 Jahre im Stadtrat

Die 80-Jährige zog 1977 nach Nastätten und trat 1978 in die SPD ein. Sie war von 1984 bis zu ihrem Abschied Mitglied im Stadtrat von Nastätten und zwei Wahlperioden lang auch Mitglied im Verbandsgemeinderat der VG Nastätten. Darüber hinaus engagierte sie sich in verschiedenen städtischen Ausschüssen für die Belange der Bürger sowie der Stadt. Sie habe sich politisch engagiert, weil sie den Lebensraum für ihre Kinder gestalten wollte. Sie sei mit dem Makel der Generation aufgewachsen, die dem Nationalsozialismus erlaubt habe, an die Macht zu kommen. „Meine Generation hat die Eltern gefragt, warum sie die Nazis nicht aufgehalten haben“, schildert sie. Sie will ihren Kindern eines Tages sagen können, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan habe.

1980 zog die damals 35-Jährige in die Oberstraße, um die Umgehungsstraße für ihre Stadt voranzutreiben. „Man kann nur für etwas überzeugend kämpfen und eintreten, das man selbst erlebt und erfahren hat“, ist sie überzeugt. Der Lkw-Verkehr durch die Stadt sei unerträglich gewesen. Den Krach und den Gestank könne man sich heute kaum vorstellen, so Näther.

„Meine Generation hat die Eltern gefragt, warum sie die Nazis nicht aufgehalten haben.“

Ursula Näther

Ihre Themen waren schon immer Natur- und Umweltschutz sowie Soziales. So initiierte sie einen Babytreff mit Fahrdienst für junge Mütter, bietet seit 1999 kostenfreie Töpferkurse für Jugendliche im Jugendhaus Hahnenmühle an und hat auch das Kunstfestival „Kunst trifft Handwerk“ initiiert. Darüber hinaus hat sie fünf Jahre das Projekt „Bienenfreundliches Nastätten“ geleitet und sich im Imkerverein Nastätten und Umgebung engagiert.

Auch wenn sie nicht alle ihre politischen Ziele habe umsetzen können – natürliche Kläranlage für Nastätten und dezentrale Wärme- sowie Stromversorgung–, sei sie trotzdem zufrieden. Was würde sie heute anders machen? „Ich würde mir mehr Netzwerke schaffen, zum Beispiel meine Mitgliedschaft im BUND mehr pflegen. Dann hätten meine Themen mehr Nachdruck gehabt“, ist sich Ursula Näther sicher. Doch wer jetzt denkt, dass sich die 80-Jährige politisch zur Ruhe setzen wird, hat sich getäuscht. Sie werde mit ihren Themen außerparlamentarisch aktiv werden und sich weiterhin für Natur- und Umweltschutz einsetzen sowie an Aktivitäten beteiligen.

„Sie war die Grüne bei den Roten.“

Weggefährte Gerd Grabitzke (SPD)

„Sie war die Grüne bei den Roten“, beschreibt ihr Parteikollege Gerd Grabitzke Ursula Näther. Ihre Themen seien von den Parteikollegen mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Er beschreibt Ursula Näther als sehr fürsorglich, offen und sozial. Sie biete ihre Hilfe jedem an, auch Personen, die keine Parteikollegen sind. „Das muss man neidlos anerkennen“, sagt Grabitzke.

Als großes Vorbild beschreibt Tina Behnert die 80-Jährige. Näther verfüge über einen großen Wissensschatz, nicht nur über kommunalpolitische Themen. Behnert habe viel von ihrer Parteifreundin gelernt. Näther habe in Nastätten viel bewegt, dafür sei sie ihr sehr dankbar.

Als überaus motiviert, auch bis zum letzten Tag, beschreibt Stadtbürgermeister Marco Ludwig die 80-Jährige. Sie habe versucht, das Beste für die Menschen in Nastätten und die Stadt rauszuholen. Sie habe immer einen Blick für die Natur und die Umgebung gehabt und sich nicht entmutigen lassen. Ursula Näther habe auch vor schwierigen Themen nicht zurückgeschreckt.

Mit Landesverdienstmedaille ausgezeichnet

Ihr Engagement blieb auch über die Stadt hinaus nicht unbemerkt. Im Mai dieses Jahres wurde Ursula Näther mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. Die Begründung: Näther zeichnet sich durch ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Wirken aus, welches das soziale, kulturelle und politische Leben in Nastätten und der Region nachhaltig geprägt hat.