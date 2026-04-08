Infos über Fahrzeuge Nastätten: So schätzen Anbieter die Autoschau ein Mariam Nasiripour 08.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Autoschau Nastätten war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Bei bestem Wetter fanden zahlreiche Besucher den Weg in das Blaue Ländchen. Mariam Nasiripour

Viel Betrieb gab es bei der Autoschau in Nastätten. Wie hat aber die Resonanz bei den potenziellen Kunden ausgesehen? Unsere Zeitung fragte dazu bei den Anbietern nach.

Die Autoschau Nastätten war erneut sehr gut besucht und ein großer Erfolg für die Stadt und die I.G. Nastätten als Veranstalter. Die Besucher hatten die Gelegenheit, die neuesten Fahrzeug-Modelle kennenzulernen, sich über Antriebstechniken sowie Motoren zu informieren und sich persönlich beraten zu lassen, das alles in einer entspannten Atmosphäre.







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