Viel Betrieb gab es bei der Autoschau in Nastätten. Wie hat aber die Resonanz bei den potenziellen Kunden ausgesehen? Unsere Zeitung fragte dazu bei den Anbietern nach.
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Die Autoschau Nastätten war erneut sehr gut besucht und ein großer Erfolg für die Stadt und die I.G. Nastätten als Veranstalter. Die Besucher hatten die Gelegenheit, die neuesten Fahrzeug-Modelle kennenzulernen, sich über Antriebstechniken sowie Motoren zu informieren und sich persönlich beraten zu lassen, das alles in einer entspannten Atmosphäre.