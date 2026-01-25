Empfang der Kreis-SPD Nastätten: Schweitzer von Sozialdemokraten umjubelt Andreas Galonska 25.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Direktkandidaten (von links) Manuel Liguori und Adriana Kauth mit Ministerprädident Alexander Schweitzer und Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, beim SPD-Empfang im Nastätter Bürgerhaus. Andreas Galonska

Mit Zuversicht gehen die Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis in die anstehende Landtagswahl. Im Nastätter Bürgerhaus ernteten Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Wahlkreiskandidat Manuel Liguori viel Zustimmung.

Beim Empfang der Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis gab es im stark besetzten Bürgerhaus in Nastätten kräftigen Applaus für Ministerpräsident Alexander Schweitzer und für Manuel Liguori als Direktkandidat für den Wahlkreis 7 Diez-Nassau. Schweitzer schwor die Rhein-Lahn-SPD auf den bevorstehenden Wahlkampf ein und machte Mut, dass ein gutes Ergebnis erreicht werden kann.







Artikel teilen

Artikel teilen