Beim Empfang der Sozialdemokraten im Rhein-Lahn-Kreis gab es im stark besetzten Bürgerhaus in Nastätten kräftigen Applaus für Ministerpräsident Alexander Schweitzer und für Manuel Liguori als Direktkandidat für den Wahlkreis 7 Diez-Nassau. Schweitzer schwor die Rhein-Lahn-SPD auf den bevorstehenden Wahlkampf ein und machte Mut, dass ein gutes Ergebnis erreicht werden kann.