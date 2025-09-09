In Nastätten herrscht reges Treiben: Wegen des Stadtumbaus gibt es zahlreiche Baustellen in der Bienenstadt. Eines der größten Projekte ist die Renaturierung des Mühlbachs. Dort ist für die Zukunft noch so einiges geplant.

. „Es geht voran“, fasst Nastättens Stadtbürgermeister Marco Ludwig die derzeitigen Baustellen in der Bienenstadt im Rahmen des Stadtumbaus zusammen. „Das macht richtig Spaß zuzuschauen, was sich hier fast täglich verändert“, kommentiert er die umfangreichen Erdbewegungen zur Renaturierung des Mühlbachs an der Brückwiese. Schweres Gerät kommt dort zum Einsatz, um den Bachlauf und die angrenzende Fläche neu zu modellieren und in einen Park zu verwandeln.

i Am offensichtlichsten sind die Veränderungen für den Stadtpark Brückwiese, wo der Verlauf des Mühlbachs renaturiert wird. Bernd-Christoph Matern

Fertig geformt ist bereits ein kleines Inselchen, das nicht nur den Bachlauf teilt. Der abgezweigte ruhigere Wasserweg kann als Spielfläche genutzt werden; überhaupt sollen Kinder dort noch andere Kurzweil finden. Große Wacker auf dem Gelände und die vor Kurzem gelieferten und jetzt eingebauten Gabionen werden als natürliche Begrenzung des Wassers am Ufer dienen, wo sich zuvor noch eine Betonmauer befand. Im November sollen die Grund- und Modellierarbeiten abgeschlossen sein. Dazu zählt ebenso die Bepflanzung des Areals. „Und wenn das nächstes Jahr alles Mal grün ist, wird das ein toller Bereich“, ist sich der Stadtchef sicher. Wo einst Unkraut wucherte, soll ein etwa zwei Meter breiter Fußweg zu Spaziergängen entlang des Mühlbachufers einladen. Wem das Spazieren nicht genug ist, kann an den ebenfalls dort eingeplanten Fitness-Geräten zusätzlich etwas für gesunde Bewegung tun.

i So sah das Mühlbachbett noch vor knapp zwei Wochen aus, bevor am Ufer Gabionen errichtet wurden. Bernd-Christoph Matern

„Leben am Wasser“ ist die Renaturierung des Mühlbachs überschrieben, die aus dem einst brach und nicht begehbaren Industriegelände den „Stadtpark Brückwiese“ macht. Knapp 800.000 Euro sind dafür über die Mittel zur Förderung des Stadtumbaus eingeplant. Später soll eine kleine Brücke über den Mühlbach für Fußgänger und Fahrradfahrer etwa in Höhe der Arbeitsagentur den Park mit Hoster und Römerplatz verbinden. Ihr Bau ist für 2026 anvisiert. Hübsch macht sich die Stadt damit nicht nur für die eigene Bürgerschaft und die künftigen Bewohner der neu errichteten Wohnanlage direkt am Bach, sondern auch für die Gäste des Hotels, das in der Brückwiese gebaut wird.

Ebenfalls aufgewertet werden soll die Grünfläche jenseits der Bundesstraße 274, wo ein Heizwerk geplant ist; die entsprechenden Flächen sind bereits eingezäunt. Daneben sind Sitzmöglichkeiten unter den Bäumen und ein kleiner Rundweg vorgesehen „Ich glaube, der Platz hier wurde lange Zeit unterschätzt“, sagt Ludwig. Idealerweise könnte der Bereich an der Unterführung der Straße mit dem Mühlbachweg verbunden werden, aber dafür sind die Pläne noch nicht in trockenen Tüchern.

i Derzeit ist am Lohbach schon die Anlage der Parktaschen zu beobachten. Bernd-Christoph Matern

Ortswechsel zu einem anderen Bach in Nastätten. Von ersten Plänen bis zur Baugenehmigung und der Vergabe der Bauarbeiten hatte es zwar mehrere Jahre gebraucht, jetzt geht es an der Lohbach allerdings umso flotter voran. Fast zwei Dutzend Parkplätze entstehen dort gerade, wo sich einst zwei Gebäude befanden. Bis Ende Oktober soll grünes Licht für die Nutzung gegeben werden. „Ob die Fläche schon während des Oktobermarktes genutzt werden kann, lässt sich jetzt noch nicht sicher sagen“, erklärt der Stadtbürgermeister während des Vor-Ort-Termins an der Baustelle. Der Lohbach bleibe dort ein neuralgischer Punkt bei Starkregen-Ereignissen, erinnert Stadtchef Ludwig an den Juli 2021 und zeigt auf die Stelle, wo der Bach in einen Kanal unter der Straße eingeleitet wird; der Rechen muss bei solchen Ereignissen umgehend frei geräumt werden.

i Die Renaturierung des Mühlbachs in der Brückwiese ist die Lieblingsbaustelle von Stadtbürgermeister Marco Ludwig, wo sich am augenfälligsten etwas verändert. So wurde etwa ein Inselchen modelliert, das den Bachlauf teilt. Bernd-Christoph Matern

Ansonsten haben die Bagger schon ganze Arbeit geleistet, um die Fläche zu ebnen. Gerade ist gut zu verfolgen, wie die Parktaschen angelegt werden, die eine wassergebundene Decke erhalten. Eine kleine Sitzgruppe soll auch dort Einheimischen wie Besuchern Nastättens die Möglichkeit zum „Parken“ geben. „Der ganze Stadtumbau bietet schöne Eckchen zum Verweilen; und wir wollen auch nicht alles zupflastern“, kommentiert Ludwig die beiden aktuell sichtbaren Maßnahmen.