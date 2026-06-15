Empörung in sozialen Medien Nastätten: Postfiliale zieht aus der Römerpassage aus Mariam Nasiripour 15.06.2026, 13:00 Uhr

i Die Postfiliale in der Römerpassage in der Innenstadt von Nastätten zieht um 1. Juli an den Stadtrand in die Industriestraße. Darüber ärgern sich viele Bürger. Mariam Nasiripour

Die Postfliliale in der Römerstraße schließt zum Ende des Monats und zieht in die Industriestraße um. Für viele Bürger ein Ärgernis, was sie bei Facebook kundtun. Das sagt der Bürgermeister.

Die Postfiliale in der Römerpassage in Nastätten schließt am 30. Juni ihre Türen und zieht zum 1. Juli in die Industriestraße 2. Diese Information veröffentlichte die Stadt Nastätten in den sozialen Medien. Das löste bei vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Welle der Empörung und des Unverständnisses aus.







Artikel teilen

Artikel teilen