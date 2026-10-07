Hohe Investition Nastätten: Neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht Mariam Nasiripour 07.10.2026, 13:00 Uhr

i In der Fahrzeughalle hatten sich die Kameraden und ihre Familien zur offiziellen Feier eingefunden. Mariam Nasiripour

Bei der Feuerwehr in Nastätten hat ein neues Kapitel begonnen: Das neue 8,22-Millionen-Euro teure Feuerwehrgerätehaus bietet Platz und Schutz für Menschen und für Materialien und steht der gesamtem Feuerwehrfamilie im Blauen Ländchen zur Verfügung.

Nach seiner Inbetriebnahme im Mai dieses Jahres wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Nastätten nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben. An der Einweihung am vergangenen Sonntag nahmen viele Kameradinnen und Kameraden mit ihren Familien teil.







Artikel teilen

Artikel teilen