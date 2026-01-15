Ärztliche Versorgung Nastätten: Mobile Arztpraxis auch 2026 im Einsatz Till Kronsfoth 15.01.2026, 10:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Jens Güllering, die Ärztin der Mobilen Arztpraxis sowie Stadtbürgermeister Marco Ludwig (von links) am ersten Präsenztag im vergangenen Jahr. Foto: Arno Krämer, Stadt Nastätten Stadt Nastätten/Arno Krämer

Die mobile Arztpraxis in Nastätten kann nur eine Zwischenlösung sein, darin sind sich alle Beteiligten einig.

Seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres ist die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) in Nastätten im Einsatz. Nun wurde der Zeitraum für den Einsatz bis zum 31. März 2026 verlängert. Seitens der Stadt Nastätten hatte Stadtbürgermeister Marco Ludwig den Kooperationsvertrag unterschrieben und damit die Nutzung der städtischen Aufstellfläche am Bürgerhaus ermöglicht.







Artikel teilen

Artikel teilen