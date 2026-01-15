Die mobile Arztpraxis in Nastätten kann nur eine Zwischenlösung sein, darin sind sich alle Beteiligten einig.
Seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres ist die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) in Nastätten im Einsatz. Nun wurde der Zeitraum für den Einsatz bis zum 31. März 2026 verlängert. Seitens der Stadt Nastätten hatte Stadtbürgermeister Marco Ludwig den Kooperationsvertrag unterschrieben und damit die Nutzung der städtischen Aufstellfläche am Bürgerhaus ermöglicht.