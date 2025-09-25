Gewinnaktion startet Nastätten: Mit Glück Startknopf fürs Feuerwerk drücken 25.09.2025, 09:44 Uhr

i Sie hoffen auf eine gute Teilnahme bei der Verlosung für den Oktobermarkt (von links): Stadtbürgermeister Marco Ludwig und Alexander Bayer (Rotary Club). Andreas Galonska

Tolle Preise und ein Einsatz, der guten Zwecken dient. Vor dem Nastätter Oktobermarkt kann man sich Lose sichern, mit denen das Jugendhaus, der Sportverein und eine Polio-Aktion unterstützt werden.

Wer wünscht sich das nicht: einmal auf den entscheidenden Knopf zu drücken, der ein farbenprächtiges Feuerwerk in Gang setzt? Die Möglichkeit hat der Gewinner eines Preises bei der Verlosung für den Nastätter Oktobermarkt vom 23. bis zum 27. Oktober. Für die Aktion der Stadt und des Rotary Clubs St.







