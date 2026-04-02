Versorgung trotzdem gefährdet? Nastätten hat eine neue Hausarztpraxis Till Kronsfoth 02.04.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Eröffnung der neuen Arztpraxis in der Nastätter Römerstraße 7 war viel los. Praxis Centric Health/Ludwig

Die mobile Arztpraxis in Nastätten endet zum 31. März. Bereits Mitte des Monats hat in der Stadt eine neue Hausarztpraxis eröffnet. Jedoch sind weiterhin zweieinhalb Planstellen für Hausärzte in der Region unbesetzt. Gefährdet dies die Versorgung?

Die mobile Arztpraxis in Nastätten wurde zum 31. März eingestellt. Dies hängt jedoch nicht mit der Eröffnung der neuen Hausarztpraxis zusammen. Trotzdem scheint die Versorgung noch immer gefährdet.„Der Einsatz der mobilen Arztpraxis in Nastätten war von Beginn an für den Zeitraum vom 1.







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