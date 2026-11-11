Stadtumbau mit Fördergeldern Nastätten erhält grünes und digitales Update Mariam Nasiripour 11.11.2026, 20:00 Uhr

i Die fußgängerfreundliche Gestaltung der Bahnhofstraße ist eine der Empfehlungen des Mobilitätskonzepts. Mariam Nasiripour

Nastätten will seine Innenstadt neu denken: Mehr Grün, weniger Auto und digitale Angebote sollen Plätze beleben. Die Konzepte stehen – jetzt fehlt nur noch die Förderfreigabe für die Umsetzung.

Die Stadt Nastätten möchte ihre Innenstadt stärken, lebenswerter machen und zukunftsorientiert für alle Bevölkerungsgruppen gestalten. Deshalb hatte sie sich mit den fünf Projekten Innenstadtmarketing, Stadtgrün, Aufenthaltsqualität, Digitalisierung und Mobilitätsstrategie für das Förderprogramm „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ beworben.







Artikel teilen

Artikel teilen