Stadtumbau mit Fördergeldern
Nastätten erhält grünes und digitales Update
Die fußgängerfreundliche Gestaltung der Bahnhofstraße ist eine der Empfehlungen des Mobilitätskonzepts.
Die fußgängerfreundliche Gestaltung der Bahnhofstraße ist eine der Empfehlungen des Mobilitätskonzepts.
Mariam Nasiripour

Nastätten will seine Innenstadt neu denken: Mehr Grün, weniger Auto und digitale Angebote sollen Plätze beleben. Die Konzepte stehen – jetzt fehlt nur noch die Förderfreigabe für die Umsetzung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Nastätten möchte ihre Innenstadt stärken, lebenswerter machen und zukunftsorientiert für alle Bevölkerungsgruppen gestalten. Deshalb hatte sie sich mit den fünf Projekten Innenstadtmarketing, Stadtgrün, Aufenthaltsqualität, Digitalisierung und Mobilitätsstrategie für das Förderprogramm „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ beworben.
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