Zwei, drei Klicks am Smartphone – und schon ist der Einkauf fertig. Dass man auch mit zwei, drei Schritten vor die Tür ein Einkaufserlebnis haben kann, dafür wirbt die Aktion Heimat Shoppen in Nastätten.

Wenn es ums Einkaufen geht, dann greifen viele zu Smartphone oder Tablet und bestellen per Internet. Oft kommt dabei der Gedanke zu kurz, dass man etliche schöne Dinge auch um die Ecke im Ladengeschäft bekommen kann. Mit der Aktion Heimat Shoppen der IHK Koblenz wird in Nastätten dafür geworben, dass man durchaus den Weg zu heimischen Anbietern machen sollte.

Sven Klein, Referent für Handel und Stadtmarketing bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, informierte zusammen mit Alexander Bayer in dessen Nastätter Modehaus von der Aktion, die jetzt startet und bis zum Blaufärbermarkt am 28. September läuft. Für das Gewerbe war Selina Bleith (Stoffladen Crealinas) dabei, der Nastätter Stadtbürgermeister Marco Ludwig und Ernst-Georg Peiter, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Nastätten, vervollständigten die Runde, die im Modehaus Bayer in der Römerstraße zusammenkam. „Wir wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass der lokale Handel ein breit gefächertes Angebot aufweist und über eine große Vielfalt verfügt“, betonte Sven Klein. Mit Plakaten und bunten Einkaufstüten wird auf das Heimat Shoppen hingewiesen, bei der verschiedene Geschäfte ihre jeweils besonderen Angebote präsentieren. „Die bunte Tüte eint dabei den Handel“, hob Sven Klein hervor. „Mit der Aktion wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, fügte Alexander Bayer an.

„Fahr nicht fort, kauf vor Ort.“

Der Nastätter Stadtbürgermeister Marco Ludwig erinnerte an ein einprägsames Motto für den Einkauf im Blauen Ländchen

Seit elf Jahren gibt es das Heimat Shoppen, seit acht Jahren ist die IHK dabei mit im Boot. „Wichtig ist, dass wir nicht dem Finger auf die Internetanbieter zeigen“, machte Sven Klein deutlich. Viele Geschäfte in Nastätten haben ja ihre Präsenz im Internet, aber mit der Imagekampagne könne wirkungsvoll auch das reale Einkaufen vor der Haustüre schmackhaft gemacht werden. Vor allem bei den jüngeren Kundinnen und Kunden sei der Hinweis auf die lokale Palette sinnvoll, da etliche Menschen gar nicht mit attraktiven Angeboten vor Ort rechnen.

Auch Marco Ludwig und Ernst-Georg Peiter stehen voll hinter dem Heimat Shoppen. „Damit wird die Vielfalt beim Einkauf vor Ort verdeutlicht“, unterstrich Marco Ludwig. Für ihn ist der Wiedererkennungswert durch das Logo und die Einkaufstüten groß. Nicht umsonst lautete ein sehr eingängiges Motto für das Shoppen in der Heimat des Blauen Ländchens „Fahr nicht fort, kauf vor Ort“, wie Marco Ludwig betonte.

Buntes Markttreiben mit viel Musik und Tanz

Hingewiesen wurde auf den traditionellen Blaufärbermarkt in Nastätten, der zum 24. Mal stattfindet. Mit einer Vielfalt von Angeboten, meist aus regionaler Herstellung, und vielen Selbstvermarktern lockt der Markt auch in diesem Jahr wieder Besucher aus Nah und Fern. Um 11 Uhr beginnt er am Sonntag, 28. September, um 13 Uhr folgt die Inthronisierung der Bienenkönigin. Von 11 bis 18 Uhr lockt das Markttreiben in die Römerstraße und den „Platz Formerie“ am alten Rathaus, von 13 bis 18 Uhr gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag der Nastätter Geschäftswelt. Ab 12.30 Uhr wird auf der Bühne Moderation und musikalische Unterhaltung mit den „2-Fifties“ Armin Geisel und Uwe Welker geboten. Um 13.30 Uhr folgt die Tanzgruppe NCC Ballett Carisma, um 14.30 Uhr steht die Tanzgruppe Weisel und um 15.30 Uhr das Tanzstudio Gerseni mit Tribaldance und klassisch-orientalischen Tänzen auf der Bühne. Um 16.30 Uhr bietet die Bläsergruppe Hubertus musikalische Abwechslung.

Mit zurzeit 54 Marktbetreibern wird laut Alexander Bayer den Besuchern in diesem Jahr wieder besonders viel Abwechslung geboten. Das Museum Blaues Ländchen ist mit einem Stand vertreten und die Blaufärberin Tanja Muth stellt dem Publikum die traditionelle Kunst des Blaufärbens vor. Für das leibliche Wohl der Besucher ist beim Blaufärbermarkt bestens gesorgt.