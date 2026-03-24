Automobil-Ausstellung lockt an Nastätten: Autos, Action und Andrang bei der Autoschau Mariam Nasiripour 24.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Autoschau Nastätten war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Bei bestem Wetter fanden zahlreiche Besucher den Weg in das Blaue Ländchen. Mariam Nasiripour

Elektro, Hybrid oder Verbrenner: Die 43. Autoschau in Nastätten spiegelte die Vielfalt des Fahrzeugmarktes wider. Besucher nutzten auch in diesem Jahr die Gelegenheit, sich über Fahrzeuge, Wohnmobile und neue Mobilitätstrend zu informieren.

Die Autoschau Nastätten gehört seit vielen Jahren zum festen Termin im Veranstaltungskalender des Blauen Ländchens und lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Eingeladen hatten wieder die I.G. Automobilschau und die Stadt Nastätten.







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