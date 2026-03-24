Elektro, Hybrid oder Verbrenner: Die 43. Autoschau in Nastätten spiegelte die Vielfalt des Fahrzeugmarktes wider. Besucher nutzten auch in diesem Jahr die Gelegenheit, sich über Fahrzeuge, Wohnmobile und neue Mobilitätstrend zu informieren.
Lesezeit 2 Minuten
Die Autoschau Nastätten gehört seit vielen Jahren zum festen Termin im Veranstaltungskalender des Blauen Ländchens und lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Eingeladen hatten wieder die I.G. Automobilschau und die Stadt Nastätten.