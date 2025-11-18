Aktion „Willkommen Baby“ Nassaus Stadtbürgermeister Liguori begrüßt Neugeborene Achim Steinhäuser 18.11.2025, 17:00 Uhr

i Beim Empfang der Neugeborenen durch Stadtbürgermeister Manuel Liguori herrschte reger Andrang. Achim Steinhäuser

Immer wieder hört man: „Die Gesellschaft wird immer älter“ und „Im Schnitt bekommen die deutschen Frauen zu wenige Kinder“. Die Stadt Nassau möchte mit dem mittlerweile traditionellen Neugeborenenempfang Motivation geben, dem entgegenzuwirken.

Die Geburt von Kindern ist nicht nur ein einschneidendes Erlebnis für die Eltern und Familien, sondern sie ist auch zugleich ein wichtiges Ereignis für die Gesellschaft. Denn ohne Kinder gibt es keine Zukunft. Einige ganz wunderbare „Zukunftshoffnungen“ begrüßte nun erneut Nassaus Stadtbürgermeister Manuel Liguori – zusammen mit dem Kinderwaldteam – in der Stadtbibliothek.







Artikel teilen

Artikel teilen